نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع الصومالى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد أحمد معلم فقى وزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين ودعم جهود الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال والحرص على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الصومالى بالجهود المخلصة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لكافة شعوب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.