نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث أوجه التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر لبحث أوجه التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسفير الأرمينى لافتًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع العسكري والمدني، مؤكدًا على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًا بين مصر وأرمينيا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جليًا من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر في مارس 2024 لبحث أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات.



وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري، مؤكدًا على الدور الأساسى للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، موضحًا أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، معربًا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الأرمينية بمختلف المجالات وتحقيق شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على الجانبين، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيــه الدعــوة للشركات الأرمينية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.



من جانبه أعرب أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر، لافتًا إلى أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة، خاصةً في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وأرمينيا.

وفي نهاية اللقاء أشاد السفير أرمين ساركيسيان بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصًا مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولي ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.