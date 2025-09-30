عاجل ـ مصر وآغا خان: تعاون متجدد لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة

أحمد جودة - القاهرة - مصر وآغا خان: تعاون متجدد لبناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة

أكدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، على عمق الشراكة القائمة بين مصر والشبكة، والتي تستند إلى تقدير متبادل ورؤية مشتركة لدعم التنمية المستدامة. اللقاء شهد إشادة متبادلة بجهود الجانبين في مجالات التعليم، الزراعة، الحفاظ على التراث، والتكيف مع تغير المناخ، بما يرسخ الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للرخاء والنمو.

تقدير متبادل لأول زيارة رسمية

أعرب الأمير رحيم آغا خان عن اعتزازه بأول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا تقديره لدور الرئيس السيسي ولمكانة مصر الإقليمية والدولية. وأكد حرص شبكة الآغا خان على مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى رغبة الشبكة في توسيع نطاق أنشطتها لدعم مساعي الدولة في التنمية الشاملة.

دعم للتنمية البشرية في مصر

أشاد الأمير رحيم آغا خان بما حققته مصر من تقدم ملموس في برامج التنمية البشرية، موضحًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس الرخاء والنمو المستدام. كما أشار إلى أهمية البناء على النجاحات التي تحققت في القاهرة بمجالي الإحياء العمراني والبيئي لتطبيقها في سياقات أخرى داخل مصر.

آفاق تعاون أوسع في مجالات التعليم والزراعة والمناخ

أوضح الأمير رحيم أن شبكة الآغا خان تسعى إلى تعزيز حضورها في صعيد مصر بشكل خاص، عبر مشروعات في مجالات التعليم، الزراعة، وتمكين المجتمعات المحلية من التكيف مع تغير المناخ. ولفت إلى أن هذه المجالات تمثل أولوية في استراتيجية الشبكة للتنمية، بما يتكامل مع جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية 2030.