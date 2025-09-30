نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفيو الوفد يعلنون الدخول في اعتصام مفتوح لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور.. والحزب يُغلق جميع الأبواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة النقابية للعاملين في جريدة الوفد، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الحزب؛ لحين تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحد الأدنى للأجور، وهو ما وعدت به الإدارة مُسبقًا.

وكشفت مصادر داخل الاعتصام، أن الحزب أغلق الأبواب على الزملاء المُعتصمين، ومنع دخول أي زملاء آخرين للتضامن معهم.

وكانت قد اجتمعت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أمس، بحضور عدد من الجمعية العمومية؛ لمناقشة تطورات تطبيق الحد الأدنى، وقرر الحضور التوجّه إلى الحزب، لعمل وقفة احتجاجية بسبب المماطلة في تنفيذ القرار حتى الآن.

وطالب الحضور بضرورة إصدار قرار زيادة 3500 جنيه لكل عامل، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، لحين عمل دراسة اكتوارية لعلاج تشوهات المرتبات، كما وعد الدكتور عبدالسند يمامه رئيس مجلس الإدارة منذ أشهر.

وقدّم العاملون بجريدة الوفد، أمس، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء فيها:

فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد،،،

مناشدة لسيادتكم من العاملين بمؤسسة الوفد الصحفية، الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، ما يقرب من 350 صحفى وإداري؛ أي ما يعادل 350 أسرة بنحو 1400 فرد أسرة، لعدم التزام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد ورئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي صدّقتم عليه فخامتكم بنص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ونحيط علم سيادتكم بأن رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة، كان قد نشر في الصفحة الأولى بجريدة الوفد بأنه ملتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما وعد في لقاءات متعددة أمام العاملين واللجنة النقابية ولقاءات تليفزيونية.