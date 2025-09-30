نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- في حملة للتوعية بأمراض القلب.. من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين بـ لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا بـ«يوم القلب العالمي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مستشفى الناس الخيري، الاثنين، بمناسبة يوم القلب العالمي، عن طريق تنظيم فعالية خاصة تم خلالها إضاءة مبنى مستشفى الناس وبرج القاهرة باللون الأحمر واسم ولوجو المستشفى، وذلك ضمن حملة كبري من المستشفى الخيري للتوعية بأمراض القلب، ويأتي هذا إحياءًا ليوم القلب العالمي الذى يحل يوم 29 سبتمبر من كل عام، والهدف من الاحتفال السنوي بهذا اليوم في كافة دول العالم هو زيادة الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكيفية السيطرة عليها للحد من آثارها العالمية.

مستشفى الناس.. صرح طبي متكامل

مستشفى الناس الخيري يعد من أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا بطاقتها الاستيعابية التي تصل إلي نحو 600 سرير، وتضم خمسة مباني على مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلي مبني الخدمات، وتضم 10 غرف عمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية، و48 عيادة خارجية، فيما تسعي إدارة المستشفى إلى زيادة المباني والخدمات الطبية لتُصبح المستشفى مدينه طبية مُتكاملة على أفضل مستوى ممكن لخدمة المواطن المصري في كل مكان.

برج القاهرة يتزين بـ لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا بـ«يوم القلب العالمي»

إنجازات طبية ضخمة

أجرت الفرق الطبية في مستشفى الناس، على مدار 6 سنوات، ما يقرب من 12 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجيه وتشخيصية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 4000 عملية لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير ابتداءًا من يناير 2023 وحتى الآن، وعلاج قرابة 150 حالة في وحدة الحروق في الفترة من فبراير 2024 حتى يونيو 2025، وعلاج أكثر من 1000 مريض في وحدة السكر على مدار قرابة 16 شهرًا، كما تم الكشف على ما يقرب من 65 ألف مريض خلال 6 سنوات، فيما بلغ إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة أثناء هذه المدة قرابة مليون و200 ألف خدمة طبية، تم تقديمها لجميع المرضي المترددين على المستشفى بالمجان مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة وحالات حديثي الولادة.

مجانية الخدمات وجودة المعايير

افتتحت مستشفى الناس أبوابها لخدمة جميع المرضي بالمجان اعتبارًا من سبتمبر 2019، حيث بدأت نشاطها وخدماتها في مبني أمراض القلب للأطفال أولًا، وهذه الخدمات يتم توفيرها مجانًا 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية، فيما تم افتتاح العديد من الأقسام الأخرى حاليًا والتي تقدم خدماتها بالمجان أيضًا، وهي أقسام جراحات الجهاز الهضمي، ووحدة السكري للأطفال، ووحدة الحروق، فيما ينتظر افتتاح وحدة زراعة الكبد قريبًا.

مؤسسة خيرية غير هادفة للربح

تُعد مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين، ويفتح مستشفى الناس أبوابه لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق وزراعة الكبد، ويعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقًا لآخر المعايير والضوابط العالمية.

مستشفى الناس احتفالًا بـ«يوم القلب العالمي»

اليوم العالمي للقلب.. تاريخ ورسالة

ويشار إلى أن الاتحاد العالمي للقلب، أسس هذه المناسبة الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكان رئيس الاتحاد العالمي للقلب من عام 1997 إلى عام 1999، أنتوني بايس دي لونا، هو من ابتكر هذه الفكرة، فيما أُقيم أول احتفال سنوي بهذا الحدث في 24 سبتمبر 2000، وحتى عام 2011، كان يُحتفل باليوم العالمي للقلب في آخر يوم أحد من شهر سبتمبر، حتى أصبح الاحتفال محددًا له يوم 29 سبتمبر من كل عام.

أمراض القلب.. التحدي العالمي

تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأكثر شيوعًا للوفاة عالميًا، حيث يُقدر أن 17 مليون شخص يموتون سنويًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وتُعتبر أمراض القلب التاجية أو السكتات الدماغية السبب الرئيسي لهذه الوفيات، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول أمراض القلب والأوعية الدموية أنها تُصيب عددًا أكبر من الناس في الدول المتقدمة، الذين يعتمدون بشكل أكبر على التكنولوجيا ويعيشون أنماط حياة غير نشطة، إلا أن أكثر من 80% من الوفيات تحدث في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

اليوم العالمي للقلب.. تاريخ ورسالة

الوقاية ممكنة

ولحسن الحظ، فإن الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية هي عوامل قابلة للتغيير، تشمل قلة ممارسة الرياضة والتدخين وسوء التغذية، ويشار هنا إلى أن الأنظمة الاقتصادية للدول تتأثر بشكل كبير بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تكون تكلفة العلاج مرتفعة، ويؤدي عدم علاج الأمراض في الوقت المناسب إلى فقدان الإنتاجية والغياب الطويل عن العمل.

مشاركة عالمية واسعة

وتشارك في احتفالات اليوم العالمي للقلب أكثر من 90 دولة، بحيث يمكن للناس حول العالم العثور على فعاليات لرفع الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) - علاماتها التحذيرية، والخطوات التي يمكنك اتخاذها لمكافحتها، وكيفية مساعدة من حولك ممن قد يعانون منها، ونتيجةً لذلك، أثبت يوم القلب العالمي فعاليته في نشر المعلومات حول أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يُعدُّ المستوى العالي من المشاركة من قِبَل الحكومات والمنظمات بالغ الأهمية للدول النامية، التي تعاني بشدة من هذه الأمراض.