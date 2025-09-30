نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة الـ 44 من "زاد العزة" إلى غزة محملة بـ 160 ألف سلة غذائية وأطنان من السولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده لدعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث دفع صباح اليوم قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بعشرات الشاحنات التي تضم نحو 160 ألف سلة غذائية، إلى جانب أطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية والسولار.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجسر الإغاثي المصري المتواصل منذ بدء الأزمة، حيث أطلق الهلال الأحمر المصري قوافل "زاد العزة" منذ 27 يوليو الماضي، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي شملت الغذاء والدواء وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، بالإضافة إلى الوقود، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر المصري، بصفته الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، استمراره في العمل على مدار الساعة عبر المراكز اللوجستية المنتشرة على الحدود، مشددًا على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري منذ اندلاع الأزمة، بما يضمن تدفق المساعدات بشكل يومي.

وأوضح الهلال الأحمر أن حجم المساعدات التي تم إيصالها منذ بداية الأزمة تجاوز نصف مليون طن، بجهود متواصلة يقدمها أكثر من 35 ألف متطوع يعملون على تنظيم القوافل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.



1000563683

1000563682

1000563681

1000563680