نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" للهيئة القبطية الإنجيلية

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات اللقاء الختامي لمشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي نظمته وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بعد نحو خمس سنوات من التنفيذ بالتعاون مع عدد من الشركاء وبتمويل من هيئة "دياكونيا".

شارك في الفعالية كل من المهندسة منى البطراوي، نائبة محافظ القاهرة، والدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات العامة والخبراء وقيادات الهيئة، وبحضور واسع للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن أن ملف الإعاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة باعتباره محورًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الحقوق يضمن الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. وأضافت أن سياسات الوزارة وبرامجها ترتكز على مفاهيم التمكين والاستقلالية بهدف تحسين جودة الحياة واستثمار قدرات جميع المواطنين لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

وأعربت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة في ختام المشروع، واصفة إياه بأنه تتويج لسنوات من العمل التنموي الجاد الذي نفذته الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤكدة أن الهيئة، عبر تاريخها الممتد لأكثر من 75 عامًا، قدمت نموذجًا رائدًا في خدمة المجتمع من خلال مبادرات نوعية تركت أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين.

ويعد مشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة" من المبادرات الرائدة للهيئة، إذ ركز على تمكين ذوي الإعاقة من مختلف الفئات: الحركية والبصرية والسمعية والذهنية، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر هشاشة كالنساء والفتيات والأطفال المعرّضين لمخاطر التمييز أو العنف أو العزل المجتمعي. ونُفذ المشروع في خمس محافظات مصرية، مستهدفًا بناء بيئة دامجة تكفل فرصًا متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية، بما يعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

تضمن اللقاء استعراض أبرز إنجازات المشروع، إلى جانب شهادات حية وقصص نجاح من المستفيدين والشركاء، كما شهد الحفل عروضًا فنية متنوعة قدمها أشخاص من ذوي الإعاقة عكست قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتميزة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة القبطية الإنجيلية على تعزيز الشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم جهود بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة واستدامة.

