نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تُجري قرعة علنية على تأشيرات حج الهيئات لعام 1447هـ – 2026م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرت النقابة العامة للمهندسين، اليوم، قرعة علنية لاختيار المستفيدين من تأشيرات حج الهيئات لعام 1447هـ – 2026م، وسط حضور قيادات النقابة وأعضاء هيئة المكتب، وبمشاركة غالبية المتقدمين البالغ عددهم 161 مهندسًا.

شهدت فعاليات القرعة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة ورئيس لجنة الحج، والأستاذ الدكتور معتز طلبة أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، إلى جانب أعضاء لجنة العلاقات العامة والرحلات.

وأكد النقيب طارق النبراوي خلال كلمته أن النقابة حريصة على إدارة القرعة بشفافية تامة وفقًا للقواعد المعلنة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشددًا على أن النقابة لا تسعى إلا لإعطاء كل ذي حق حقه.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عرفات أن النقابة تتابع جميع مراحل الحج بداية من إجراء القرعة والتجهيزات وحتى السفر ومتابعة البعثة في الأراضي المقدسة والعودة، لافتًا إلى أن القرعة تُدار بمشاركة المتقدمين وبنزاهة كاملة دون أي استثناءات أو تخصيص مباشر.

فيما أكد الدكتور معتز طلبة والمهندس كريم الكسار أن النقابة تبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل الخدمات الاجتماعية والإنسانية لأعضائها، ويأتي تنظيم رحلات الحج ضمن حرصها على تقديم خدمات متكاملة تحقق رضا المهندسين.

وقد أسفرت القرعة عن اختيار 161 مهندسًا لأداء فريضة الحج ضمن تأشيرات الهيئات المخصصة للنقابة، حيث تم إعلان الأسماء أمام الحضور في أجواء من الشفافية والنزاهة، مع إعداد قائمة احتياطية للمتقدمين.

ويُذكر أن نقابة المهندسين تحرص سنويًا على تطوير خدماتها الاجتماعية وتعزيز دورها في دعم أعضائها، سواء من خلال تنظيم رحلات الحج أو غيرها من البرامج الاجتماعية المتنوعة.



1000563660

1000563657

1000563656