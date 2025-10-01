نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر قافلة «زاد العزة» الـ 44.. الهلال الأحمر يدفع نحو 160 ألف سلة غذائية وأطنان من السولار إلى الأشقاء الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 44، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 44، نحو 160 ألف سلة غذائية، وأطنان من: الدقيق، المستلزمات الطبية والإغاثية، والسولار، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

الهلال الأحمر يدفع نحو 3000 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

وقد دفع الهلال الأحمر المصري، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 43، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 43، نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها القطاع، وتضمنت ما يزيد عن 2700 طن مساعدات غذائية ودقيق، ونحو 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.



