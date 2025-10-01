نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: استقلال القضاء منهج راسخ لضمان العدالة وسيادة القانون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.



وخلال اللقاء، وجه الرئيس التهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يوافق الأول من أكتوبر، مؤكدًا تقديره العميق لدور السلطة القضائية في ترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق المواطنين.

تأكيد على استقلال القضاء

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي شدد على حرص الدولة الدائم على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، باعتباره نهجًا ثابتًا لضمان تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

القضاء ودوره في استقرار المجتمع

أوضح الرئيس أن استقلال القضاء يعزز السلام المجتمعي وحماية الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن ترسيخ العدالة هو الأساس في دعم أمن الوطن واستقراره.