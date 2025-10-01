نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: مجلس النواب أخرج قانون الإجراءات الجنائية بشكل يليق باسم مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب أخرج مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها، موضحًا أن القانون جاء ثمرة لسنوات من الحوار والمناقشات التي شاركت فيها أطراف عديدة لتطوير أحد أهم القوانين المرتبطة بتحقيق العدالة.

ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد من الأطر الرئيسية لحماية أمن المجتمع واستقراره.

رؤية وطنية ونضج تشريعي

وشدد مدبولي على أن إخراج هذا القانون يعكس رؤية وطنية ونضجًا تشريعيًا لمجلس النواب، الذي عمل على إثراء مشروع القانون بملاحظات تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعته وأهميته، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحديث منظومة العدالة لتواكب متغيرات العصر وتلبي طموحات الشعب المصري.