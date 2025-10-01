نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جودة التعليم تعتمد 8 كليات ومعهدا و27 برنامجا بالجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمجلس الوزراء، خلال جلسته رقم 254 برئاسة د.علاء عشماوي رئيس الهيئة

اعتماد 7 كليات ومعهدا بالجامعات المصرية "كلية الهندسة - جامعة عين شمس، كلية الاعلام - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الطب البيطري - جامعة دمنهور، كلية الزراعة - جامعة المنصورة، كلية طب الاسنان - جامعة المستقبل، كلية الصيدلة - الجامعة المصرية الروسية، كلية العلاج الطبيعى - جامعة القاهره، المعهد القومي لليزر - جامعة القاهرة".

كما اصدر المجلس قرار اعتماد ل 27 برنامجا بالكليات المختلفة بالجامعات المصرية كما اصدر المجلس قرار اعتماد مشروط ل 45 برنامجا وكلية كما اصدر قرار منح مهلة ل 25 برنامج وكلية.

وعلي مستوي التعليم الازهري اصدر المجلس قرار اعتماد لكلية الطب بنين أسيوط بجامعة الازهر كما اصدر قرار اعتماد ل 14 برنامجا بكليات جامعة الازهر.