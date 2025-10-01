نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد د. بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة مستجدات المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز.

مشروعات تنموية متنوعة

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض تطورات التنفيذ في المشروعات التنموية التابعة للجهاز، والتي تشمل:

الزراعة والتوسع في "الدلتا الجديدة" بالظهير الغربي.

مدينة مستقبل مصر الصناعية.

مشروعات جنوب مصر.

التعاون مع وزارات الزراعة والتموين لتطوير البورصة السلعية.

كما تم استعراض جهود تعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع القدرة التخزينية للسلع الاستراتيجية، وتوفير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

توجيهات رئاسية

وجّه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الكامل للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وفي مقدمتها:

مشروع صوامع تخزين الغلال والحبوب.

خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.

تطوير منظومة التصنيع الزراعي لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.