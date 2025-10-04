نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لإعلانه خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم، حيث من المقرر أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين، مع تحديد مواعيد فتح باب الترشح وكافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الترتيبات اللوجستية والإجراءات الفنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوبة من راغبي الترشح في الدوائر المخصصة بالنظام الفردي، وتشمل ما يلي:

بيان السيرة الذاتية متضمنًا المؤهلات العلمية والخبرة العملية.

صحيفة الحالة الجنائية لإثبات خلو السجل من السوابق.

بيان الانتماء السياسي موضحًا إذا كان المترشح مستقلًا أو ينتمي إلى حزب سياسي.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إيصال إيداع التأمين بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

كشف طبي صادر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

حساب شخصي بنكي باسم المرشح.

وأي مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أن الإعلان الرسمي الكامل للجدول الزمني للانتخابات سيتم خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده في مقرها اليوم، مع توضيح تفاصيل مواعيد الترشح والدعاية الانتخابية وفترات الصمت الانتخابي وإجراءات التصويت داخل مصر وخارجها.