نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 نوفمبر.. بدء الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستبدأ يوم 6 نوفمبر 2025، لتتيح للمترشحين البدء في حملاتهم الانتخابية.

وأشار رئيس الهيئة إلى دعوة الناخبين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات، التي تُجرى على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، والمرحلة الثانية 13 محافظة.

وكان باب الترشح قد فُتح يوم 8 أكتوبر واستمر حتى 15 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، مع اختتام اليوم الأخير الساعة 12 ظهرًا.

وسيتم إعلان كشف أسماء المرشحين ونشره في جريدة الأخبار وجريدة الجمهورية يوم 16 أكتوبر.