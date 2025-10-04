نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير قطاع الأعمال: شركة النصر للكيماويات الدوائية تشهد ميلادًا جديدًا بعد التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للكيماويات الدوائية تشهد ميلادًا جديدًا بعد عملية تطوير وتحديث شاملة امتدت على مدار الشهور الماضية، وذلك خلال فعالية افتتاح وتفقد أربعة مصانع مطورة لإنتاج المنتجات الدوائية المختلفة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن هذه التجربة الوطنية لإحياء القلاع الصناعية تأتي تماشيًا مع أهداف الدولة نحو تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، معتبرًا أن التطوير يعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق الإنجازات وتعزيز الصحة والأمن القومي للمواطنين.

وأضاف شيمي أن وزارة قطاع الأعمال وضعت توطين صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمواد الخام الفعالة.

وأوضح الوزير أن الشركة شهدت مشروعات تطوير شاملة على مدار عام كامل، شملت رفع كفاءة المصانع والخطوط الإنتاجية، إضافة خطوط جديدة وفق أحدث المواصفات الفنية، والتوافق الكامل مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، فضلًا عن تحديث البنية التحتية والمرافق ومتطلبات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي.

وأكد شيمي أن الوزارة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب المستمر وصقل المهارات وجذب الكفاءات، لتأسيس قاعدة قوية من الكوادر القادرة على إدارة وتشغيل هذه المؤسسات وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في التصنيع المحلي للمواد الخام الحيوية، المستحضرات البيولوجية، الأنسولين والهرمونات، بالإضافة إلى دعم خطط التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتج المحلي عالميًا.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في شركة النصر للكيماويات الدوائية يمثل نموذجًا للتنمية الصناعية المستدامة، مشيدًا بدعم رئيس مجلس الوزراء وكافة الشركاء والعاملين بالشركة لإنجاح خطة التطوير وتحقيق الريادة في سوق الأدوية المحلي والإقليمي.