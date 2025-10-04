نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 ديسمبر.. إعلان النتيجة الرسمية لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ستُعلن رسميًا وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 11 ديسمبر 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، حيث تم الإعلان عن الجدول الزمني والإجرائي الكامل للانتخابات المقبلة.

كما عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هامًا لمناقشة التقرير النهائي للجهاز التنفيذي بشأن الإجراءات واللوجستيات الانتخابية، ودُعيت كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وقائع المؤتمر.