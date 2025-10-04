نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الشركة القابضة للأدوية تحقق 1.9 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أن صافي الأرباح السنوية للشركة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا معدل عائد سنوي يصل إلى نحو 16%، بعد رحلة تحسن مستمرة منذ العام المالي 2014/2015 حين سجلت الشركة خسائر قدرها 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد وافتتاح عدد من المصانع المطورة التابعة للشركة القابضة للأدوية بمحافظة القليوبية.

وأشار "الخولي" إلى أن الشركة تضم 9 شركات تابعة ويعمل بها نحو 11.5 ألف عامل، وتشارك في رؤوس أموال 12 شركة مشتركة.

وتستهدف الشركة أن تكون رائدة إقليميًا في صناعة الدواء، وتسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الصحة والرفاهية عبر منتجات مبتكرة وعالية الجودة وبأسعار ميسورة.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة القابضة حققت تطورًا كبيرًا في الصادرات والإيرادات، حيث بلغ معدل نمو الصادرات بين 2023/2024 و2024/2025 نحو 52.33%، والإيرادات 49.16%، بينما وصل صافي الربح الفعلي إلى 205%.

كما استعرض "الخولي" أهم مشروعات التطوير ورفع كفاءة الأصول، حيث تم تطوير 131 خط إنتاج، و20 خطًا قيد التطوير، و20 خطًا آخر لا يحتاج لتطوير، بهدف التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد العالمية وفتح أسواق جديدة. ومن أبرز المشروعات:

توطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة "النيل للأدوية" لإنتاج 15 مليون وحدة إنسولين و7 ملايين وحدة من البدائل الحيوية.

منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI بالشركة "العربية للأدوية" بإنتاج 3 ملايين علبة سنويًا.

توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد للأدوية".

توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة "النصر للكيماويات الدوائية" بإنتاج 576 طنًا شهريًا.

كما أشار إلى تطور شركة النصر للكيماويات الدوائية، التي تأسست عام 1960 وتنتج الخامات الدوائية والمحاليل الطبية والمستحضرات الصيدلية والخامات البيطرية، مشيرًا إلى تحقيق أرباح 32.5 مليون جنيه في الربع الأول للعام المالي 2025/2026، لتكون بداية التحول نحو الربحية وإنهاء سجل الخسائر الطويل للشركة.