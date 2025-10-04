نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لمتابعة سير العمل في قطاع الطاقة والمشروعات الزراعية الجديدة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة العمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والبترول وجهاز "مستقبل مصر" لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة"، بالإضافة إلى استعراض إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي.

وشدّد الرئيس السيسي على الإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة وللقطاع الزراعي بشكل عام، لضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة بشكل دوري.

كما اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، ومشروعات الطاقة النظيفة، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الإجراءات الجارية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد في التيار، لضمان الاستدامة والاستقرار.

وشدّد السيد الرئيس على ضرورة تأمين الإمدادات البترولية لضمان تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع، وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وكذلك تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.