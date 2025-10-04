نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2 ديسمبر.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستُعلن يوم 2 ديسمبر 2025.

وأكد القاضي حازم بدوي دعوة الناخبين في الداخل والخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات، التي تُجرى على مرحلتين، الأولى تشمل 14 محافظة، والثانية تشمل 13 محافظة.

وكان باب الترشح قد فُتح يوم 8 أكتوبر واستمر حتى 15 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع اختتام اليوم الأخير الساعة 12 ظهرًا. وسيتم إعلان كشف أسماء المرشحين ونشره في جريدة الأخبار وجريدة الجمهورية يوم 16 أكتوبر.