نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا ضارية وبصيرة السادات أنهت العداء ومهدت للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لعام 1973، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل رمزًا للعزة والفخر في تاريخ الأمة المصرية والعربية، يومًا شهد فيه العالم عظمة وإرادة المصريين ووحدة الصف العربي.

وقال الرئيس السيسي: "في هذا اليوم المجيد، نقف جميعًا وقفة عز وفخر، نُحيي فيها ذكرى يوم خالد في وجدان الأمة، يوم السادس من أكتوبر 1973، الذي أضاف لمصر والعرب جميعًا فخرًا ومجدًا، يوم الانتصار العظيم والعَبور المشرف، حين وقف العالم احترامًا لعظمة المصريين ووحدة القرار العربي".

وفي كلمته، وجه الرئيس السيسي تحية تقدير إلى روح القائد الراحل محمد أنور السادات، واصفًا إياه بأنه بطل الحرب والسلام وصاحب الرؤية الثاقبة والقرار الجريء الذي قاد الأمة بحكمة نحو النصر والسلام. كما حيّا الرئيس قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

وأكد الرئيس أن ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع، وأن التخطيط والعمل المخلص وتماسك الجبهة الداخلية واليقين بنصر الله هي مفاتيح المجد، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾.

وأضاف الرئيس السيسي: "من روح أكتوبر نستمد عزيمتنا اليوم في بناء مصر الجديدة، مصر القوية والعصرية، التي تليق بتاريخها ومكانتها، وتسعى لتكون في مصاف الدول الكبرى."

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بكل جد وإخلاص لبناء مؤسسات راسخة ومشروعات عملاقة تُعيد رسم ملامح المستقبل، مشددًا على أن المنطقة تمر بتحديات وأزمات تتطلب من الجميع استلهام روح أكتوبر لتجاوزها والمضي نحو التقدم.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا ضارية ونزاعات دامية دفع فيها الطرفان أثمانًا باهظة من الدماء والدمار، إلا أن بصيرة الرئيس السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك والوساطة الأمريكية مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى دوامة الانتقام وفتح صفحة جديدة من التاريخ.