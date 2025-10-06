نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استديو ماسبيرو النهري.. إطلالة ساحرة على نيل القاهرة.. والافتتاح قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإعلاميين بالمنيل، لافتتاح "استديو ماسبيرو النهري"، بعد انتهاء أعمال التطوير بالنادي.

وقال محمد إبراهيم نائب رئيس التليفزيون ورئيس النادي: “لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في تطوير النادي في الآونة الأخيرة، وقد عاد التواجد والحضور من قِبل الأعضاء، بعد تراجع كبير في أوقات سابقة، وسوف نبذل أقصي ما نستطيع من أجل راحة السادة رواد النادي، وتقديم الخدمة اللائقة لأبناء الهيئة الوطنية للإعلام”.

وأضاف: “سوف يقوم الكاتب أحمد المسلماني بافتتاح استديو ماسبيرو النهري قريبًا، ويمكن لبرامج ماسبيرو أن تبدأ التصوير بالموقع خلال أيام، وهو موقع ساحر يطل علي نيل القاهرة، ويمتلك جمالًا استثنائيًا بالنهار والمساء على السواء”.