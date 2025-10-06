نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تم رصدها ليلًا.. محافظة الجيزة تضبط وتزيل 4 حالات بناء مخالف بالوراق وكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة ورصد أي حالات بناء مخالف أو تجهيزات وتشوينات للشروع في المخالفات.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار الحملات لمتابعة الشارع خاصة خلال العطلات والفترات المسائية والليلية التي تنشط خلالها تلك الممارسات المخالفة.

وفي إطار تكليفات المحافظ، شنت أجهزة المحافظة حملات متابعة وتفتيش على مدار الساعة نجحت في ضبط 3 حالات بناء مخالف بنطاق حي الوراق، تمثلت في شدة خشبية لسقف الدور السادس بأحد العقارات بشارع حكيم المتفرع من شارع المراتب من عبده عامر، وشدة خشبية لأعمدة الدور السادس بشارع سعد مغاوري من المعهد الديني، إضافة إلى تشوينات لتنفيذ شدة خشبية لسقف دور مخالف بعثار بشارع عبدالمنعم أحمد بترعة بتشيل.

كما تمكنت لجان الرصد الليلية بكرداسة من ضبط أعمال بناء وتشوينات لمنشاة مخالفة بنطاق المدينة.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدات الخشبية وإزالة المخالفات بالكامل ومصادرة مواد ومعدات البناء التي تم ضبطها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والقائمين على تلك الأعمال.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للبناء المخالف، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة للتصدي بكل حزم لتلك المخالفان حفاظًا على التخطيط العمراني ومنع أي تعديات على أراضي الدولة أو أملاك المواطنين.

