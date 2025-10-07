نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر أحمد عمر هاشم بعد صراع مع المرض وموعد صلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الدكتور أحمد عمر هاشم، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، بعد صراع مع المرض.

إعلان الوفاة

وأعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك عن خبر وفاته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة.

موعد صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، وسيتم تشييع الجثمان إلى مدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

موعد العزاء

وسيتم إقامة العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، ويوم الخميس القادم بمدينة القاهرة.

تفاصيل مرض الدكتور أحمد عمر هاشم

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخوله في غيبوبة.

ودخل الدكتور أحمد عمر هاشم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، حيث كان يتابع الفريق الطبي المشرف عليه تطورات وضعه لحظة بلحظة، وكانت تعد الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم وقتها حرجة، وكانت تحتاج لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

مناشدات بالدعاء

وكانت قد نُشرت مناشدة من صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد دخوله العناية المركزة، تطلب من محبيه والجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وكتبت الأسرة: "نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية لفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية".

الدكتور أحمد عمر هاشم

السيرة الذاتية للدكتور أحمد عمر هاشم