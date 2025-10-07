نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلبية ساحقة.. الخارجية تكشف تفاصيل انتخاب خالد العناني لليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) بأغلبية ساحقة الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو.

يضاف هذا الإنجاز إلى سجل حافل من المصريين الذين تولوا مناصب قيادية فى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة على مدار عقود، وعلي رأسها منصب سكرتير عام الامم المتحدة، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ومدير عام برنامج البيئة العالمي UNEP، والمديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، ومدير عام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وغيرها.

ويعكس اختيار دبلوماسيين ومتخصصين مصريين لهذه المناصب الرفيعة كفاءة وجدارة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم إسهامات قيمة فى العمل متعدد الأطراف، وتقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الرائد فى دعم السلام والامن والاستقرار والتنمية.