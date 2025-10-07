نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يبعث برقيتي تهنئة إلى ألمانيا ونيجيريا بمناسبتي الاتحاد والاستقلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيتي تهنئة إلى كل من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبتي يوم الاتحاد الألماني وعيد استقلال نيجيريا.

فقد أرسل الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد الألماني، متمنيًا للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

كما أوفد الرئيس السيسي، السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة لنقل تهنئة سيادته بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، بعث السيد الرئيس برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني، متمنيًا للشعب النيجيري الشقيق دوام الرخاء والاستقرار.

كما أوفد سيادته السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نيجيريا الاتحادية بالقاهرة لتقديم التهنئة نيابة عن سيادته.

تأتي هذه البرقيات في إطار حرص الرئيس السيسي على تعزيز علاقات مصر الدبلوماسية مع الدول الصديقة في مختلف القارات، والتأكيد على دعم مصر للتعاون الدولي والسلام والتنمية المستدامة.