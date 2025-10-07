نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يشكون: تأخر تسليم الكتب الدراسية ونطالب بخط ساخن لحل الأزمة قبل امتحانات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن تأخر تسليم بعض الكتب الدراسية لأبنائهم حتى الآن، رغم مرور عدة أيام من بدء العام الدراسي.

وأضافت الحزاوي أن هذا التأخير اضطر الكثير من أولياء الأمور إلى شراء الكتب الخارجية لتعويض النقص، خاصة مع وجود التقييمات والاداءات المختلفة وامتحان الشهر ، ما زاد من الأعباء المالية على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية بشكلٍ مبالغ فيه

وأوضحت أن أزمة الكتب تتكرر في كل فصل دراسي، رغم أنه من المفترض أن تكون الكتب متوفرة مع أول يوم دراسة لانتظام العملية التعليمية

كما علّقت الحزاوي على كتب التقييمات ، ووصفتها بالجيدة وإنه ا قد ساهمت في حل مشكلة الزام الطلاب بطباعتها أو النقل من السبورة وإهدار وقت الحصة لكنها أشارت إلى أن هناك الكثير من أولياء الأمور يجدوا أن عدم احتواء تلك الكتب على مساحة كافية للإجابة على بعض الأسئلة، دفع المعلمين إلى المطالبة بكراسات منفصلة للأجابة مما زاد من ضغط علي الطالب وتشتيته، ما بين متابعة كتيب التقييمات، وكراسات الحل وازدادت حمولة الشنطة المدرسية بسبب زيادة عدد الكراسات المطلوبة ويتمنوا ان يتم حل هذه المشكلة بعد ذلك بزيادة المساحة المتروكة للحل

واختتمت الحزاوي، مطالبة بضرورة تخصيص خط ساخن من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتلقي شكاوى أولياء الأمور للعمل على حلها بشكل سريع وسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب

والجدير بالذكر إنه أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر أكتوبر ستبدأ الأحد 26 أكتوبر وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، وتشمل جميع صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وأن الامتحانات ستُعقد على مستوى الإدارات التعليمية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في التقييم بين الطلاب.

نظام الامتحانات الشهرية

يتضمن النظام الجديد إعداد ثلاثة نماذج مختلفة لكل مادة لتفادي الغش، على أن تُعد الأسئلة بواسطة موجه أول المادة بكل إدارة تعليمية، وتشمل جميع الدروس التي تمت دراستها منذ بدء العام الدراسي وحتى موعد الامتحان.

تفاصيل المراحل الدراسية

المرحلة الابتدائية: تركّز على المواد الأساسية التي تمت دراستها منذ الأسبوع الأول.

المرحلة الإعدادية: تشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية.

المرحلة الثانوية: تتناول الأجزاء التخصصية بكل صف وفق المنهج المحدد.

خطة التقييمات للعام الدراسي

تبدأ خطة التقييمات منذ 27 سبتمبر وتشمل 24 تقييما أسبوعيًا و4 اختبارات شهرية، إضافة إلى 3 نماذج تدريبية لكل مادة، ويضم الفصل الدراسي الأول 12 تقييمًا أسبوعيا واختبارين شهريين، والفصل الثاني بنفس المعدل، كما تُوزّع كتيبات على الطلاب تحتوي على الأنشطة والتقييمات لمتابعة التقدم الدراسي.

الجدول الزمني للعام الدراسي 2025-2026

20 سبتمبر: بدء الدراسة بمدارس الفترتين.

21 سبتمبر: بدء الدراسة بمدارس الفترة الواحدة.

7 سبتمبر: بداية الدراسة بالمدارس الدولية.

10 يناير 2026: امتحانات النقل للفصل الأول.

17 يناير: امتحانات الشهادة الإعدادية.

22 يناير: انتهاء امتحانات الترم الأول.

24 يناير – 5 فبراير: إجازة نصف العام.

7 فبراير: بداية الفصل الدراسي الثاني.

16 مايو: امتحانات النقل للفصل الثاني.

4 يونيو: امتحانات الشهادة الإعدادية.

31 مايو: امتحانات الدبلومات الفنية.

20 يونيو: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

11 يونيو: نهاية العام الدراسي.

مواعيد الاختبارات الشهرية 2025-2026

الاختبار الأول: من 26 إلى 30 أكتوبر 2025.

الاختبار الثاني: من 23 إلى 30 نوفمبر 2025.

الاختبار الثالث: منتصف ديسمبر قبل امتحانات نصف العام.

وفي الفصل الثاني:

نهاية فبراير 2026.

نهاية مارس 2026.

نهاية أبريل 2026 استعدادًا للامتحانات النهائية.

الامتحانات العملية والشفوية

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي: من 14 إلى 17 ديسمبر.

التقييمات النهائية لهما: من 3 إلى 5 يناير 2026.

امتحانات النقل للفصل الأول: من 10 إلى 15 يناير.

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 17 إلى 22 يناير، مع استثناء يوم 19 يناير.