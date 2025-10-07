نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بالأحياء والمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الهرم وجنوب الجيزة وكرداسة وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى من قاطني منطقة كعابيش بحي الهرم للتضرر من قيام أحد الجيران بالبناء المخالف مما أثّر على عقارها.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وتضم في عضويتها حي الهرم والمكتب الهندسي بالمحافظة والشؤون القانونية، لمراجعة الموقف القانوني للعقار على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى جانب الاستعانة بلجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير عن أسباب تسرب المياه ومعالجتها من جذورها حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين من شارع مراد بحي جنوب الجيزة لتضرره من المحال التجارية الموجودة بمدخل الممر بالعقار محل الشكوى.

وأوضح المحافظ أنه تم غلق أحد المحال المخالفة التي كانت تُدار دون ترخيص، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلّف رئيس الحي بمتابعة الموقع دوريًا لمنع ممارسة أي نشاط دون تراخيص، مع مخاطبة إدارة الحماية المدنية بالجيزة لمعاينة العقار وإعداد تقرير باشتراطات السلامة الواجب توافرها حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

وفي مركز ومدينة كرداسة بحث المحافظ شكوى مواطن من قرية أبو رواش لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالبناء المخالف دون ترخيص، خارج الحيز العمراني، والتعدي على أراضي أملاك الدولة وخط التنظيم.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها وحدة المتغيرات المكانية بجهاز الشبكات والمعلومات، ومدينة كرداسة، والمكتب الهندسي، وعضوًا قانونيًا، وجهة الولاية المختصة، لفحص الموضوع بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الشكاوى الأخرى الواردة من مواطني الهرم وكرداسة حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة.

واختتم المحافظ بالتأكيد على التزامه بمواصلة عقد اللقاءات الدورية باعتبارها منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والتعامل السريع مع القضايا الملحّة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب أولويات العمل التنفيذي.

حضر اللقاء هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

