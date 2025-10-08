نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجنيه الذهب يتجاوز 42 ألف جنيه وعيار 21 يقترب من أعلى سعر في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الجنيه الذهب يتجاوز 42 ألف جنيه وعيار 21 يقترب من أعلى سعر في تاريخه.. سجّلت أسعار الذهب في مصر اليوم قفزة جديدة في منتصف تعاملات الأربعاء، لتواصل المعدلات ارتفاعها التاريخي الذي بدأ منذ مطلع الشهر، مدعومة بارتفاع الأونصة عالميًا وتزايد الإقبال المحلي على الشراء. وتخطّى الجنيه الذهب حاجز 42،300 جنيه لأول مرة، في مؤشر واضح على استمرار موجة الصعود القوية في السوق.

أسعار الذهب في مصر اليوم 8 أكتوبر 2025

وفقًا لآخر تحديثات محال الصاغة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 6065 جنيهًا

: 6065 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا) : 5307 جنيهات

: 5307 جنيهات سعر جرام الذهب عيار 18 : 4548 جنيهًا

: 4548 جنيهًا سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 42،315 جنيهًا

وأكد تجار الذهب أن حركة البيع والشراء تشهد نشاطًا غير مسبوق خلال الأسبوع الجاري، مع تزايد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة آمنة للتحوط ضد تقلبات الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع الحالي نتيجة مباشرة لتخطّي سعر الأونصة العالمية 4000 دولار للمرة الأولى في التاريخ، بجانب توقعات قوية بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية في دعم الطلب على المعدن الأصفر ورفع الأسعار عالميًا ومحليًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تتوقع مؤسسات اقتصادية دولية أن يواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الربع الأخير من عام 2025، مدفوعًا بانخفاض العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي مصر، أشار تجار الصاغة إلى أن سعر الجرام عيار 21 قد يتجاوز 5400 جنيه خلال أكتوبر الجاري، في حال استمرار الاتجاه العالمي الصعودي.

نصائح للمتعاملين في سوق الذهب

نصحت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة عبر المنصات الرسمية، وتجنّب المضاربة أو الشراء بغرض الاستثمار قصير المدى في ظل التقلبات الحالية. كما أكدت أن الطلب الحقيقي يتركّز حاليًا على المشغولات الصغيرة والسبائك خفيفة الوزن