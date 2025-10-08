نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشهد اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار قادة الدولة وقيادات وزارة الداخلية.

تخريج دفعة جديدة من رجال الأمن

يأتي الحفل في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتأهيل كوادر شرطية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، والحفاظ على استقرار الوطن وأمن المواطنين.



ويتضمن الحفل عروضًا ميدانية وتدريبات عملية تجسد مدى الكفاءة والقدرات البدنية والعلمية التي اكتسبها الطلاب خلال فترة دراستهم بالأكاديمية.

تقدير رئاسي لجهود الشرطة المصرية

من المنتظر أن يُلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الحفل يوجّه فيها التحية لخريجي الأكاديمية وأسرهم، مؤكدًا على الدور الوطني لجهاز الشرطة في حماية الأمن القومي الداخلي ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

رمزية الحفل في مسيرة تطوير الشرطة

ويُعد هذا الحفل تأكيدًا لنهج الدولة في دعم المؤسسات الأمنية وتحديث منظومة التدريب والتعليم الشرطي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية في مجال إنفاذ القانون.