كشف ملابسات اصطدام قائد دراجة كهربائية بسيدة في بني سويف وتضبط المتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة كهربائية بالسير برعونة والاصطدام بإحدى السيدات ثم الفرار من موقع الحادث بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي أقرت بعدم تحريرها محضرًا بالواقعة. كما أمكن تحديد وضبط الدراجة وقائدها، وتبين أنه عاطل مقيم ببني سويف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وأضاف أنه استأجر الدراجة من مالك سوبر ماركت مقيم بالمنطقة ذاتها، وتم ضبطه أيضًا.

تم التحفظ على الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومالكها.