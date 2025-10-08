محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:24 مساءً -

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة التنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من الكفاءات، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بهدف تنظيم العمل وضبط منظومة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام وتحسين مستوى الأداء والخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وقد شملت الحركة التي اعتمدها المحافظ، بحضور الأستاذ سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضخ دماء جديدة بواقع ٢٣.٨٪ من القيادات التعليمية، وتدوير ١١.٩٪ بين مناصب المدير والوكيل، وتصعيد ١٦.٦٪ من وكلاء الإدارات إلى مديري إدارات، وذلك في إطار سياسة التدوير الوظيفي وتجديد التكليف، مع احتفاظ ٤٧.٦٪ من القيادات بمواقعهم الحالية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في ضوء خطة الدولة لتطوير التعليم وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، مشددًا على أن اختيار القيادات تم وفقًا لمعايير الكفاءة والانضباط وتحمل المسؤولية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة تسلّم القيادات الجديدة لمواقعها ومباشرة مهامها، مع متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الدوري على المدارس لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.