وزي التعليم: حافز الـ1000 جنيه المقرر صرفه في نوفمبر مستقل عن حافز التطوير لمعلمي الصفوف الأولى

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن الحافز الشهري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعلمين بقيمة 1000 جنيه، والمقرر صرفه بداية من شهر نوفمبر المقبل، لا علاقة له بحافز التطوير المخصص لمعلمي الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وأوضح، أن الحافز الجديد يُصرف لجميع المعلمين المشاركين فعليًا في العملية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، دون ارتباط بمرحلة معينة أو بنظام التطوير القائم في بعض الصفوف، مشيرآ إلى أنه يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المعلم ورفع مستوى دخله وتحفيزه على مواصلة العطاء داخل الفصول.

وأضاف، أن حافز التطوير سيستمر صرفه لمعلمي منظومة التعليم الجديدة، وفقًا للضوابط المعمول بها، والتي تشمل انتظام الحضور اليومي ومتابعة تنفيذ المناهج التفاعلية داخل الفصول، مؤكدة أن الجمع بين الحافزين ممكن في حال انطباق الشروط على المعلم، حيث يتم صرف كل حافز بآليته المستقلة.

كما شدد الوزير، على أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة المالية على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لصرف حافز التدريس الجديد مع راتب نوفمبر، على أن يُدرج في مفردات المرتب بصورة ثابتة، ويستفيد منه نحو مليون ومائتي ألف معلم على مستوى الجمهورية.

واختتم، أنه بالتأكيد على أن إقرار هذا الحافز يعكس تقدير الدولة لدور المعلمين وجهودهم في دعم العملية التعليمية، ويأتي ضمن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم باعتباره محور التنمية وبناء الإنسان المصري.