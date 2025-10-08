نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية: إقبال كثيف على لجان تلقي أوراق الترشح في اليوم الأول لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالًا كثيفًا من الراغبين في خوض السباق البرلماني، حيث رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات كثافات عالية أمام اللجان المخصصة لتلقي وفحص أوراق الترشح في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة الوطنية أن الإقبال الكبير كان متوقعًا، مشيرة إلى أنه تم تقديم الدعم الفني واللوجيستي الكامل لرؤساء اللجان البالغ عددها 28 لجنة، والموزعة على جميع المحافظات لضمان سير عملية تلقي الطلبات بسلاسة وتنظيم.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في تمام التاسعة صباحًا لتلقي طلبات الترشح، وتستمر عملية التقديم لمدة 8 أيام متتالية، تنتهي الأربعاء المقبل.

وتعمل اللجان يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهرًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الدولة لتنظيم انتخابات برلمانية شفافة ومنظمة، تضمن المشاركة الواسعة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.