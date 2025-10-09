عاجل ـ حركة حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على غزة يتضمن انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية

أحمد جودة - القاهرة - حركة حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على غزة يتضمن انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية

حركة حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب على غزة يتضمن انسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، أعلنت حركة حماس، فجر اليوم، عن التوصل إلى اتفاق شامل يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، بعد مفاوضات مكثفة جرت برعاية أطراف إقليمية ودولية خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لما أوردته قناة eXtranews، فإن الاتفاق يشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل تدريجي، إلى جانب السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري إلى جميع المناطق المتضررة داخل القطاع.

كما يتضمّن الاتفاق تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين، وفق جدول زمني متفق عليه، بإشراف دولي يضمن تنفيذ بنود الاتفاق ومتابعة الإجراءات الميدانية على الأرض.

وأكدت الحركة في بيانها أن هذا الاتفاق يأتي تتويجًا لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة شاركت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

من جانبها، رحبت عدة عواصم عربية ودولية بالاتفاق، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو وقف نزيف الدم وإطلاق مسار سياسي جديد يعيد الأمل لسكان غزة في مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا.