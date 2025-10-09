نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تصريح ناري.. ترامب: إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة وسحب القوات الإسرائيلية قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، عن تحقيق تفاهم أولي مهم في غزة، مؤكّدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن القريب جدًا، بالإضافة إلى سحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه.

ترامب وصف هذه الخطوة بأنها بداية قوية نحو سلام دائم ومستقر في المنطقة، مضيفًا أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس تمضي في اتجاه إيجابي للغاية، وأن التفاهم بين الطرفين يقترب من الصيغة النهائية.

تصريحات للصحفيين

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الحالي، مع احتمال أن تكون زيارته لمصر يوم الأحد، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاق ومناقشة التفاصيل النهائية مع الأطراف المعنية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمثل فرصة كبيرة جدًا لتحقيق تقدم ملموس في المنطقة، مؤكّدًا على ضرورة العمل على استمرار الحوار لضمان تحقيق سلام طويل الأمد.

هذه التصريحات جاءت في وقت حساس للغاية، وسط متابعة دولية دقيقة للوضع في غزة، حيث أثارت أنباء إطلاق الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية تفاؤلًا حذرًا بين المراقبين، الذين يرون أن الخطوات القادمة ستكون حاسمة لتثبيت أي اتفاق محتمل.

وتعكس تصريحات ترامب توجهًا أمريكيًا مباشرًا للتوسط بين الأطراف المعنية، مع تسليط الضوء على دور واشنطن في تخفيف التوترات وتحقيق اتفاقات سلمية في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه التطورات على الحاجة الملحة لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الإنسانية والسياسية في غزة، مع استمرار متابعة المجتمع الدولي للتفاصيل الدقيقة للاتفاق المتوقع.