نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور عبدالصادق الشوربجي.. “المسلماني” يفتتح استديو ماسبيرو النهري بالمنيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ولفيف من الإعلاميين، والشخصيات العامة، افتتح الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استديو ماسبيرو النهري.

وقال محمد إبراهيم نائب رئيس التليفزيون ورئيس النادي: “لقد سعدنا بحضور نخبة من الإعلاميين، والكتاب الصحفيين من داخل وخارج ماسبيرو، كما سعدنا بحضور قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وتشريف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة”.

وأضاف: “اليوم تضاف لاستديوهات ماسبيرو الاستديو النهري، وهو موقع ساحر يطل على نيل القاهرة، ويمتلك جمالًا استثنائيًا، ليلًا ونهارًا، ويمكن للبرامج التليفزيونية بدء تصوير حلقاتها من الآن”.