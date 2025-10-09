أخبار مصرية

الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية

0 نشر
0 تبليغ

  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 1/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 2/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 3/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 4/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 5/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 6/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 7/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 8/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 9/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 10/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 11/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 12/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 13/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 14/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 15/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 16/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 17/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 18/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 19/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 20/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 21/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 22/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 23/24
  • الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية 24/24

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي تحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت الكاتبة الصحفية أميرة الرفاعي على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن رسالتها المعنونة بـ "مخاطر استغلال التنظيمات الإرهابية للفضاء الإلكتروني وتأثيره على الأمن القومي العربي – دراسة حالة: داعش"، وذلك بتقدير امتياز، بعد مناقشة علمية تناولت أبعاد الظاهرة وتأثيراتها على الأمن القومي العربي بمختلف مستوياته.

ترأس لجنة الحكم والمناقشة اللواء الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، مساعد مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والبحوث العلمية، وإشراف الدكتور نجاح عبد الفتاح الريس، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، وعضوية العقيد أركان حرب الدكتور محمد محي الدين.

ومن جانبها. أشادت اللجنة بمستوى الرسالة وأهميتها العلمية في تناول أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في العصر الرقمي، ومنحت الباحثة الدرجة العلمية عن جدارة، مثمنة جهدها البحثي وأسلوبها التحليلي الرصين.

تناولت الدراسة التحول الذي شهده الفضاء الإلكتروني من مجرد وسيلة اتصال إلى ساحة حرب رقمية تستغلها التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مع تحليل معمق لتأثيرات تلك الظاهرة على الأمن القومي العربي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

واستعرضت الباحثة في دراستها التطور التاريخي للإسلام السياسي منذ سقوط الخلافة العثمانية، مرورًا بتأسيس جماعة الإخوان، وصولًا إلى بروز التنظيمات الجهادية الحديثة، ودور التكنولوجيا والاتصالات في انتشار الإرهاب العابر للحدود.

كما خصصت الدراسة فصلًا للفضاء الرقمي بوصفه البنية التحتية الاستراتيجية للجماعات المتطرفة، وكيفية توظيفها للتكنولوجيا في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتمويلها عبر العملات المشفرة، واستغلالها في تجنيد الأفراد ونشر الفكر المتطرف.

أما الفصل الأخير، فقد تناول تنظيم داعش كنموذج واضح للإرهاب الإلكتروني، موضحًا كيف استخدم التنظيم المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي والتشفير كأدوات إعلامية للتجنيد والتخريب والتضليل، مع تحليل تأثير تلك الممارسات على استقرار الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها:

- تعزيز منظومة الأمن السيبراني العربي وبناء بنية رقمية أكثر صلابة.

- إصدار تشريعات عربية موحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني.

- توظيف الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع المحتوى الإرهابي على الإنترنت.

- إطلاق حملات توعية مجتمعية موجهة للشباب للحد من خطر التجنيد الإلكتروني.

- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

حضر المناقشة كلًا من اللواء خالد عبد الرحمن، مستشار مساعد وزير الدفاع  بالمجلس العسكرى - سابقًا، والعميد يوسف كمال، والكاتب الصحفي أحمد الليموني، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة دوت الخليج الإلكترونية، والكاتب الصحفي زكي القاضي، مدير تحرير باليوم السابع، والإعلامية إسراء الصفتي، والدكتورة آمال رضا، مستشار السفير العراقي بالقاهرة، والمستشار أحمد النجار، والدكتورة ألفت سلامي، المتحدث الرسمي السابق لوزارة التضامن والكاتب الصحفي تامر فرحات، نائب رئيس تحرير الديلي نيوز وجريدة البورصة، والكاتبة الصحفية دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق.

كما حضر الإعلامي تامر مجدي، والكاتب الصحفي عبد الحليم سالم، مسؤول الملف الاقتصادي باليوم السابع، والمؤرخ العسكري والاستراتيجي أحمد عطية الله والمهندس محمد سرور، المسئول السابق بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد يوسف، المسئول السابق بوزارة البترول والثروة المعدنية واللواء أحمد فؤاد وإسلام أحمد عطية الله، مدير إدارة وحدة ائتمان الشركات المتوسطة بالبنك المصري، والمهندسة هند أحمد على، الخبيرة الهندسية، ونادر الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب نور المقطم وهشام أبو العلا، مدير مركز شباب نور المقطم وأعضاء مجلس إدارة المركز.

كما حضرت عزة عبد القادر، خبيرة الضرائب، والدكتورة جيهان النحاس، الخبيرة الاجتماعية، والكاتب الصحفي أحمد جمعة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي أشرف أمين، مسؤول ملف التحقيقات الاستقصائية باليوم السابع، والدكتور عمر الأصور مدير عام الجودة بإحدى شركات السكر، والمستشار رامي عبدالله، والكاتبة الصحفية ريم محمود، مسؤول ملف التعليم بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي مروان شاهين، مدير تحرير جريدة البوابة.

3e4e43a625.jpg
312d4da326.jpg
b0b0b10b0b.jpg
5e265a9632.jpg
2d83f82c40.jpg
dc641fddee.jpg
3538ec969f.jpg
a9ca0b7e37.jpg
054898f25c.jpg
f159932230.jpg
1a72bb5f7b.jpg
6fcff3f50f.jpg
1db3969750.jpg
c168853136.jpg
6de1fdb3cd.jpg
bafcc7661a.jpg
483e6b368d.jpg
8d47b0cceb.jpg
1308a6bb7d.jpg
5146ccbf96.jpg
9e4e3a49f6.jpg
1624f3292d.jpg
c005597bd6.jpg
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا