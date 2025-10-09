نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد كليه طب قصر العيني يهنئ القيادات الأكاديمية الجديدة بكلية الطب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيماءًا إلى قرارات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بتعيين السادة رؤساء الأقسام والسادة رؤساء الوحدات الجدد ونوابهم بكلية طب قصر العيني،

يتوجه الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة،بخالص التهنئة إلى السادة الاساتذه الذين شملتهم القرارات،انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية دعم الكفاءات الأكاديمية وتشجيع القيادات الواعدة على مواصلة مسيرة التطوير والتميز،

راجيًا لهم دوام التوفيق والمزيد من العطاء من أجل استمرار مسيرة الصعود والريادة بكلية طب قصر العيني.

وقد شملت القرارات تعيين كلآ من السادة رؤساء الأقسام:

الدكتور مسعد عبد العزيز الخنيني – رئيسًا لمجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

الأستاذة الدكتورة هبة محمد شوقي شديد – رئيسًا لمجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.

الدكتورة نيرفانا محمد حامد الفيومي – رئيسًا لمجلس قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

كما شملت القرارات تعيين كلآ من السادة مديري الوحدات:

الدكتورة عائشة محمد سمير – مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية.

الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد بطاح – مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة.

الدكتورة أسماء أحمد عبد الحميد سعد – مديرًا لوحدة بنك ومعمل الأذن وزرع القوقعة.

الدكتورة سمر عبد المنعم حسن نصر الشيخ – مديرًا لوحدة دلالات الأورام.

الدكتورة مروة مصطفى سعيد – مديرًا لمركز تطوير التعليم الطبي.

الدكتورة نادية محمد حسن مدني – قائمًا بأعمال مدير وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات والفيروسات.

الدكتورة غادة فاروق صالح السيد سليمان – قائم بأعمال مديرًا لوحدة التجارب البيولوجية والجراحة التجريبية.

وشملت القرارات أيضًا تعيين السادة نواب مديري الوحدات:

الدكتورة شيماء فاروق يحيى لاشين – نائبًا لمدير مركز علاج الأورام بالأشعاع والطب النووي.

الدكتورة دعاء أحمد عبد الرحمن طلبه – نائبًا لمدير وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها بالليزر.

الدكتور ياسر حماده أحمد علي الطباخ – نائبًا لمدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد.

الدكتورة فاطمة الراشدي مصطفى محمد – نائبًا لمدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد والبلهارسيا.

وفي سياق متصل، وجَّه "صلاح "

خالص شكره وتقديره إلى السادة الاساتذه رؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات السابقين،

تقديرًا لما قدموه من عطاء مخلص وجهد متواصل خلال فترة توليهم المسؤولية،

مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات علمية وإدارية في عهدهم كان له أثر واضح في دعم مكانة الكلية وريادتها.

وفي مقدمة من شملهم الشكر:

الأستاذ الدكتور عادل حسنين السيد جاد – رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

الأستاذ الدكتور هادي صلاح الدين عبد الفتاح – رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

الأستاذة الدكتورة حنان مبارك – رئيس قسم الفسيولوجيا الطبية.

واختتم عميد الكلية كلمته بالتأكيد على أن كلية طب قصر العيني كانت وستظل منارة علمية شامخة بفضل تواصل أجيالها من القيادات وأساتذتها،

وأن دعم الكفاءات الجديدة يأتي استكمالًا لمسيرة متكاملة هدفها الحفاظ على ريادة الكلية ومكانتها العريقة في خدمة الطب والمجتمع.