موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة غدًا الجمعة

أحمد جودة - القاهرة - استمرار الحر والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها الصادر اليوم، عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد استمرارا في الأجواء الحارة والرطبة نهارا على معظم المحافظات، مع اعتدال الطقس ليلا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

طقس القاهرة الكبرى وباقي المحافظات

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى تبلغ نحو 30 درجة مئوية، مع إحساس أعلى قليلا بحرارة الجو بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تسجل الصغرى نحو 21 درجة مع أجواء لطيفة ليلا، أما الإسكندرية والسواحل الشمالية فستشهد طقسا مائلا للحرارة رطبا نهارا، مع نسائم بحرية تخفف من حدة الحرارة، حيث تسجل العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، وفي مدن الصعيد، مثل أسوان والأقصر وسوهاج، يستمر الطقس شديد الحرارة نهارا لتصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، وتنخفض ليلا إلى نحو 25 درجة، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة.

حاله الطقس

الرطوبة والرياح

أوضحت الأرصاد أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، لتصل إلى نحو 80% نهارًا و90% ليلا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مما يحد نسبيا من الإحساس بالحرارة خاصة في فترات المساء.

نصائح الأرصاد للمواطنين

نصحت الهيئة المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة بين الثانية عشرة ظهرا والرابعة عصرا، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة اللون، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة للحفاظ على ترطيب الجسم، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحا في بعض المناطق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، تحسبا لظهور شبورة مائية خفيفة في ساعات دوت الخليج الأولى.