القاهرة الإخبارية: الأعلام المصرية تزين شوارع قطاع غزة احتفالا باتفاق وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - شهدت شوارع قطاع غزة اليوم مشاهد لافتة، حيث رفع فلسطينيون صور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، تعبيرًا عن تقديرهم للموقف المصري وجهود القاهرة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورفعت الأعلام المصرية على سيارات الفلسطينيين، فى وقت تدفقت فيه المساعدات داخل القطاع من الأراضى المصرية، بحسب مشاهد نقلتها قناة القاهرة الاخبارية .

وأكد مشاركون أن هذه اللفتة تأتي عرفانًا بالدور المحوري الذي لعبته مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وقيادتها للتحركات السياسية والإنسانية لإغاثة القطاع وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات.