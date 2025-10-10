أول تعليق من ماريا كورينا ماتشادو بعد فوزها بـ«نوبل للسلام»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - تحدثت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، عبر الهاتف مع إدموندو جونزاليس أوروتيا، بعد إعلان فوزها بـ جائزة نوبل للسلام، وقالت: أنا في حالة صدمة.

ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية فقد حصلت ماتشادو على هذا التكريم من لجنة نوبل تكريما لجهودها الدؤوبة فى الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمى من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وقد ظهر وقع الإعلان في المحادثة الهاتفية التي أجراها معها إدموندو جونزاليس أوروتيا، الرئيس الفنزويلي المنتخب في انتخابات 28 يوليو 2024، حيث عبّرت خلالها ماتشادو عن دهشتها قائلة:أنا في حالة صدمة... ما هذه القصة؟ لا أستطيع أن أصدق ذلك.

ورد جونزاليس على اندهاشها مستخدمًا تعبيرًا فنزويليًا دارجًا ليُبرز حجم الحدث، قائلاً: Esto es un carajazo، وهو مصطلح محلي يُستخدم لوصف ضربة قوية أو تقدم مهم جدًا.

ونشر جونزاليس تهنئته على منصة X قائلا : عزيزتنا كورينا ماتشادو ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2025 تكريم مستحق لنضال طويل قادته امرأة وشعب بأكملة من أجل الحرية والديمقراطية ، أول فائزة بجائزة نوبل فى تاريخ فنزويلا .. مبروك ماريا كورينا .. فنزويلا ستكون حرة.