خاص| لماذا اختار المخرج أحمد عبد العال الأزهر الشريف ليكون محور فيلمه «المنبر»؟

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم “المنبر” للمخرج أحمد عبد العال الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 41 بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين.

قال المخرج أحمد عبد العال إن سبب اختيار الأزهر الشريف كموضوع رئيسي لعمل فني هو الفيلم السويدي الذي أساء للأزهر، حيث قال: “ أثار الفيلم السويدي الذي أساء إلى الأزهر الشريف استفزازي الشديد، وشعرت أن من الضروري الرد عليه لإظهار حقيقة هذه المؤسسة العريقة. الأزهر الشريف مؤسسة عالمية رائدة، يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام، وقد حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات. تضم المؤسسة أكثر من 11 ألف إدارة ومركز تعليمي وجامعة ومستشفى، مما يدل على حجمها الكبير وتأثيرها الواسع”.



وأضاف عبد العال:"الأزهر الشريف يقوم على قيم الإنسانية والتعايش السلمي، وإنني فخور بوجود هذه المؤسسة العظيمة في بلدي."

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

يشارك في فيلم المنبر عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.