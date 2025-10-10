نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر العبداللات يحيي حفلًا فنيًا كبيرًا في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُحيي النجم العربي عمر العبداللات غدًا السبت حفلًا فنيًا استثنائيًا على أرض ملعب بنغازي الدولي في ليبيا، وسط أجواء جماهيرية كبيرة متوقعة.



وخلال الحفل، سيقدم العبداللات مجموعة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور العربي، بالإضافة إلى عمل فني جديد إلى ليبيا من كلماته وألحانه، بمشاركة النجمة ديانا حداد، ومن توزيع موسيقي لطوني سابا، في تعاون فني مميز يُعرض لأول مرة على المسرح.



والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يعتلي فيها الفنان عمر العبداللات مسرح ملعب بنغازي الدولي، بعد حفله السابق العام الماضي الذي كان ناجحًا بكل المقاييس، وشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا. ومن المتوقع أن يكون حفل الغد أكثر روعة وتميزًا، مع حضور جماهيري أكبر وأجواء فنية استثنائية.



ويشارك في هذا الحفل الضخم إلى جانب العبداللات كل من الفنانة ديانا حداد والفنان أحمد سعد، ليشكلوا معًا ليلة فنية استثنائية تجمع نجوم الغناء العربي على أرض ليبيا.