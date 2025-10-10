فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بفوز الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصرى السابق، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد توصية صادرة عن المجلس التنفيذى للمنظمة الاثنين الماضى بمقر اليونسكو فى باريس.

وقال كونفافرو في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن الدكتور العناني قاد حملةً انتخابيةً دقيقةً في أكثر من 60 دولة، ركزت على تحديد رؤية مشتركة لما ينبغي أن تفعله اليونسكو لخدمة الشعوب، والإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفا أن هذه الرؤية لمنصب المدير العام هي التي دفعت فرنسا إلى دعمه.