فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو بفوز الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصرى السابق، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد توصية صادرة عن المجلس التنفيذى للمنظمة الاثنين الماضى بمقر اليونسكو فى باريس.
وقال كونفافرو في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن الدكتور العناني قاد حملةً انتخابيةً دقيقةً في أكثر من 60 دولة، ركزت على تحديد رؤية مشتركة لما ينبغي أن تفعله اليونسكو لخدمة الشعوب، والإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، مضيفا أن هذه الرؤية لمنصب المدير العام هي التي دفعت فرنسا إلى دعمه.
وعن تطلعات فرنسا وما تأمله من المدير العام المنتخب، أشار كونفافرو إلى أنه لتأكيد دور اليونسكو على الساحة الدولية، سيكون من الضروري أن يُعيد المدير العام الجديد النظر في مصادر تمويل اليونسكو، وفي تكيف هيكلها بما يضمن استمرار العمل الملموس للمنظمة، ولا سيما في الدول التي تمر بأزمات، وللحفاظ على كوكب الأرض، ومواجهة تحديات التكنولوجيا الحديثة وظهور الذكاء الاصطناعي.
وقد تقدّمت فرنسا بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عبّرت باريس عن دعمها الكامل للمنظمة ومهامها، مؤكدة التزامها بمبادئ التعددية، ومشيرة إلى أن انتخاب الدكتور العناني يمثل مرحلة جديدة في قيادة المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية.
وفاز الدكتور العناني برئاسة اليونسكو بتوصية من المجلس التنفيذي الاثنين الماضي بمقر المنظمة بباريس. وتنافس العناني (54 عاما) على المنصب أمام المرشح الكونغولي إدوارد فيرمين ماتوكو (69 عاما)، والذي يشغل حاليا منصب نائب المدير العام المكلف بالعلاقات الخارجية .
وصوّت المجلس التنفيذي لصالح الدكتور العناني، بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين فقط.
وبهذا الفوز، يُعد الدكتور العناني أول عربي يرأس المنظمة، خلفا للفرنسية أودري أزولاي التي شغلت المنصب على مدار ولايتين، وثاني إفريقي يتبوأ المنصب بعد السنغالي أمادو محتار مبو (1974-1987).