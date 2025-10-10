البيت الأبيض: ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست ثم يتوجه إلى مصر لتوقيع اتفاق شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلقى خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلى يوم الاثنين المقبل، وذلك قبل أن يتوجه إلى مصر لتوقيع اتفاق غزة.

وأوضح أن ترامب سيغادر واشنطن مساء الأحد متجهًا إلى إسرائيل، فى زيارة رسمية من المتوقع أن تشهد لقاءات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى مشاركته في جلسة خاصة للكنيست.

وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى القاهرة تأتي في إطار الجهود الأمريكية والدولية لدعم تنفيذ اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة من مصر وقطر وتركيا، وبمشاركة ودعم من عدد من القوى الدولية.

وتعد هذه الزيارة المرتقبة خطوة جديدة في مسار الجهود الرامية إلى ترسيخ الهدنة في القطاع وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة، في ظل دعم دولي متزايد للخطة التي أقرتها الأمم المتحدة.