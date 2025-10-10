أخبار مصرية

عاجل- اتصال رفيع بين الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.
وخلال الاتصال، استعرض الرئيس تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية–قطرية–أمريكية، مؤكدًا أهمية التوافق على جميع التفصيلات الخاصة بمراحله المختلفة، وضرورة التنفيذ الكامل لبنوده دون تأخير لضمان استدامة وقف الحرب وتحقيق الاستقرار.

