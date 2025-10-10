نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تواصل الإنجاز.. رئيس الوزراء يطلق استراتيجية الحرف اليدوية ويترأس وفد مصر في قمة "الكوميسا" ويفتتح مصانع أدوية جديدة بالقليوبية في المقال التالي

في إطار حرص الحكومة على دعم التنمية الشاملة وتعزيز التعاون الإقليمي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في إنفوجراف، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، والتي عكست تنوع الملفات التي تعمل عليها الحكومة بين دعم الصناعة، وتمكين الحرف التراثية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، وتطوير قطاع الدواء.