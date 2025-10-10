تعديل موعد عزاء شقيقة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق إلى الاثنين بمسجد المشير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:28 مساءً -

يقام عزاء الدكتورة منى شقيقة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق والرئيس الشرفي لشركة المقاولون العرب، إلى يوم الاثنين المقبل بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بقاعة السلام.

وكان العديد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، قد شاركوا فى صلاة الجنازة على الدكتورة منى محلب، شقيقة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، والذى أقيم عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وعلى رأسهم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والسياحة الأسبق، وهانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، وعلى جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، والمستشار أحمد سعد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيلى مجلس النواب.