رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 12:36 مساءً - في مستهل جولته بمحافظة القليوبية اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بمنطقة البحوث الزراعية "د" بالمحافظة، حيث كان في استقباله اللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء/ وائل صلاح، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين لقطاع الإسكان.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى الدور المهم لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة"، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يستهدف هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تلبي وتناسب متطلبات مختلف شرائح المواطنين المصريين، هذا فضلا عن دوره في معالجة مشكلات العمران، وإتاحة سكن ملائم لمختلف المواطنين، تتوافر به العديد من الخدمات من خلال بنية تحتية متكاملة، هذا إلى جانب العديد من المناطق التجارية والترفيهية.